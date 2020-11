Milano: due sgomberi in case Aler occupate a Lorenteggio

01 novembre 2020 a

Milano, 1 nov. (Adnkronos) - Nel pomeriggio di ieri, a Milano, sono stati sgomberati due alloggi Aler nel quartiere Lorenteggio-Giambellino. Nel primo caso, in via Segneri, una donna di nazionalità romena è stata allontanata dopo aver occupato l'appartamento venerdì. In via Recoaro, invece, è stata sgomberata una coppia di occupanti abusivi, lui egiziano e lei moldava. Entrambi gli appartamenti, spiega una nota della Regione, sono stati prontamente messi in sicurezza da Aler Milano.

"Gli sgomberi di ieri - commenta l'assessore regionale alle Politiche sociali, abitative e disabilità, Stefano Bolognini - sono l'ennesima dimostrazione del nostro costante impegno a favore della legalità. Non abbassiamo certo la guardia, anzi, vogliamo aumentare ancora di più i nostri sforzi contro le occupazioni e contro l'abusivismo".