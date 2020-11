Lombardia: mozione Fi in consiglio regionale per proteggere anziani

01 novembre 2020 a

Milano, 1 nov. (Adnkronos) - Il gruppo regionale di Forza Italia in Lombardia ha preparato una mozione ad hoc per tutelare le categorie più fragili dal rischio di contrarre il Covid19.

"Non possiamo permettere che questa epidemia faccia altri morti, causando sofferenza ai familiari delle vittime e un contraccolpo devastante per la nostra economia, che deve andare avanti per sorreggere il sistema-Paese. L'appello degli anestesisti relativo ai criteri con cui verranno accolti i pazienti in terapia intensiva in caso di emergenza è preoccupante e deve farci riflettere", afferma Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale.

“Gli anziani - prosegue l'azzurro - sono figure indispensabili per il nostro Paese, molti di loro hanno un ruolo attivo in società e sono inseriti nel mondo del lavoro. Proprio per questo - continua - in questa fase delicata occorre proteggerli dai rischi derivanti da un contagio, che potrebbe avere esiti drammatici in termini di ricoveri e decessi".