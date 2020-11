01 novembre 2020 a

Milano, 1 nov. (Adnkronos) - In Lombardia sono 8.607 i positivi al Coronavirus sulla base di 39.658 tamponi processati (21,7%) mentre sono 213 in più rispetto a ieri i ricoverati in ospedale, per un totale di 4.246 posti letto Covid. Secondo gli ultimi dati della Regione, in terapia intensiva sono andate invece 26 persone, per un totale di 418; i morti sono stati 54. Sono 489 i nuovi guariti e dimessi.