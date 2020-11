Coronavirus: a Milano il 4 novembre convegno su lattoferrina e colostro

01 novembre 2020 a

a

a

Milano, 1 nov. (Adnkronos) - "Lattoferrina e Colostro: un rimedio contro il Covid-19?". E' questo il titolo di una conferenza stampa che si terrà il prossimo 4 novembre a Milano, al Nhow di Via Tortona 35 (ore 11.30), a cui prenderanno parte il ricercatore Riccardo Cultraro, il virologo Giulio Tarro e Angelo Giorgianni. Modererà il confronto il giornalista Claudio Brachino. "Il tema del dibattito è la possibilità di individuare rimedi naturali per prevenire e curare il Coronavirus. In alternativa alla scienza medica? Tutt'altro, in quanto durante la conferenza si evidenzierà che la lattoferrina ed il colostro bovino sono una possibile strada per curare il Coronavirus", spiega una nota.

Cultraro, imprenditore nel campo delle materie prime, con un'esperienza di laboratorio maturata in Spagna e in Cina, unitamente ai suoi colleghi di Hangzhou (Cina) e della provincia di Bergamo, sta studiando come poter dare un valido contributo alla battaglia contro il Covid -19. "Al centro del progetto ci sono il Colostro e la Lattoferrina. Il Colostro – nel nostro caso, bovino e liofilizzato - è la prima secrezione della ghiandola mammaria della puerpera dopo il parto e, dunque, il primo nutrimento del neonato. È un supernutriente prodotto solo nei primi giorni dopo il parto, ricco di globuli bianchi (linfociti) e di immunoglobuline, soprattutto di tipo A. La Lattoferrina è una proteina dal peso molecolare di 80 KDH, nota per avere un'azione antivirale, dovuta alla sua capacità di legarsi ai glicosamminoglicani della membrana plasmatica, prevenendo così l'ingresso del virus e bloccando l'infezione sul nascere (tale meccanismo è apparso efficace contro l'Herpes Simplex, i Citomegalovirus e l'Hiv). Esistono numerose sostanze il cui effetto sul sistema immunitario è da tempo noto e accreditato", spiega Cultraro.

“Stiamo studiando - continua - l'associazione di Colostro e Lattoferrina alla Nac (N-acetilcisteina), unitamente alle Vitamine C, D3 e allo Zinco. I risultati di recenti esperimenti hanno confermato che la Nac, oltre ad avere le note funzioni mucolitiche, antiossidanti ed epatoprotettive, risulta essere efficace nella distruzione dei biofilm di agenti patogeni e nell'impedire la formazione di biofilm da parte degli stessi. Altri studi, condotti su soggetti affetti da broncopneumopatia cronica ostruttiva, avrebbero dimostrato come l'aggiunta di N-acetilcisteina alla terapia convenzionale ridurrebbe del 41% l'esacerbazione della sintomatologia, assimilabile in qualche misura a quella del Covid, quantomeno per la manifestazione di dispnea. Risulta evidente che non potevano mancare le Vitamine C (impiegata in maniera massiccia in Cina per curare i contagiati da Covid), la Vitamina D3 ad alto dosaggio e lo Zinco, per la loro riconosciuta azione di sostegno al sistema immunitario".