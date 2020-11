Coronavirus: in Lombardia sale a 21,7% rapporto positivi-tamponi, 54 morti**

01 novembre 2020 a

a

a

Milano, 1 nov. (Adnkronos) - Sale al 21,7% in Lombardia la percentuale di positivi al Covid rispetto ai tamponi, e questo nonostante il numero di nuovi contagi sia inferiore a ieri. I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono 39.658 e il numero di positivi è 8.607, mentre ieri erano 8.919 i nuovi casi con 46.781 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 19%. I morti nella Regione sono stati 54 nelle ultime ore, 17.589 in totale da inizio epidemia.