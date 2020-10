Sicurezza: assessore De Corato, ‘da Regione Lombardia 6,4 mln per attrezzature antidroga'

31 ottobre 2020 a

Milano, 31 ott. (Adnkronos) - "L'intervento appena portato a termine dalla squadra mobile, così come quello condotta nei giorni scorsi dalla polizia locale di Pioltello e Rodano, va nella direzione giusta: intercettare il traffico di stupefacenti che si riversano su Milano e su tutta la Lombardia alimentando il mercato della morte". Lo ha detto Riccardo De Corato, assessore della Regione Lombardia alla Sicurezza. "Complimenti alla polizia di Stato - ha aggiunto - per i sette arresti per spaccio di droga effettuati in una settimana, con il sequestro di mezzo chilo di cocaina e oltre 10 mila euro in contanti".

De Corato ha sottolineato che “è importante incentivare la sinergia tra polizia di Stato e corpi di polizia locale, perché insieme possono contrastare in modo ancora più capillare ed efficace il fenomeno. Regione Lombardia si è impegnata in questo senso. Con il prossimo bando riservato ai Comuni, finalizzato all'acquisto di dotazioni strumentali, abbiamo stanziato 6,4 milioni di euro. Ci sarà, inoltre, la possibilità di acquistare anche gli 'sniffer palmari', apparecchi utili al riconoscimento rapido delle droghe, e i veicoli per le unità cinofile".