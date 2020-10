Coronavirus: Napoli (Fi), 'collaborare ma serve cambio marcia governo'

31 ottobre 2020 a

a

a

Roma, 31 ott. (Adnkronos) - "Dopo 10 mesi di decisioni prese in perfetta solitudine e in perfetta solitudine presentate agli italiani come la ricetta magica che ci avrebbe portato fuori dalla pandemia, il presidente del Consiglio ritorna sui suoi passi e si ricorda delle opposizioni da coinvolgere nella gestione della pandemia e delle sue devastanti conseguenze sociali. Non basta evocare il senso di responsabilità verso il Paese. È importante registrare quel cambio di marcia sempre invocato e mai realizzato in nove mesi di emergenza". Lo afferma Osvaldo Napoli, membro del Direttivo del Gruppo di Forza Italia alla Camera.

"Le opposizioni -aggiunge- non possono e non debbono tirarsi indietro, certo, ma neppure posso collaborare lasciando in piedi tutte le castronerie fatte dall'esecutivo. Certo, un'opposizione europea che avesse posto l'accettazione del Mes come pre-condizione per collaborare avrebbe avuto tutt'altro impatto".