Coronavirus: Fontana, 'da lunedì tamponi antigenici rapidi per Ats e Asst Lombardia'

Milano, 31 ott. (Adnkronos) - “Da lunedì i tamponi rapidi antigenici inizieranno ad essere utilizzati dalle Ats e Asst della Lombardia in determinati ambienti pubblici e successivamente, grazie ad una delibera che sarà presentata in giunta martedì 3 novembre, saranno forniti a medici e pediatri di famiglia che daranno la disponibilità. Queste tipologie di test consentono una rapida definizione dell'esito e sono quindi molto importanti per l'individuazione dei possibili casi Covid in diversi ambiti”. Lo annuncia il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a seguito della riunione con tutte le direzioni strategiche delle Ats e delle Asst della Lombardia avvenuta ieri. L'utilizzo dei test antigenici rapidi sarà disciplinato attraverso un apposito provvedimento iscritto all'ordine del giorno della prossima giunta regionale.