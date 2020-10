Coronavirus: Cremona, tre bar chiusi e un denunciato per violazione norme

31 ottobre 2020 a

a

a

Milano, 31 ott. (Adnkronos) - Tre bar sono stati chiusi e una persona è stata denunciata in provincia di Cremona per violazione delle norme per il contrasto della diffusione del coronavirus. A Rivolta D'Adda i carabinieri hanno controllato tre bar e, a causa delle violazioni della normativa, hanno disposto la chiusura per cinque giorni per due locali e di quattro giorni per il terzo. Inoltre cinque persone sono state multate ad Agnadello perché creavano assembramenti davanti a un bar.

I militari a Bagnolo Cremasco hanno denunciato un cittadino italiano di 18 anni per la violazione della quarantena fiduciaria impostagli dall'autorità sanitaria. I carabinieri, dopo aver fermato un'auto con a bordo quattro giovani di età compresa tra i 15 e i 18 anni, hanno accertato che il 18enne risultava essere in quarantena fiduciaria per essere stato in contatto con persona positiva al Covid-19. E' stato quindi denunciato e gli altri tre ragazzi in macchina con lui sono stati segnalati all'Ats per l'attivazione del protocollo sanitario.