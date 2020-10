Coronavirus: Cairo, 'sto abbastanza bene ma non sottovalutate il virus'

31 ottobre 2020 a

a

a

Milano, 31 ott. (Adnkronos) - "Io sto abbastanza bene, ma volevo dirvi una cosa importante: non sottovalutate questo virus. È davvero molto contagioso. Si prende facilmente. Mettete sempre la mascherina Fpp2, proteggetevi, lavatevi le mani, usate l'igienizzante e state sempre a distanza. Non andate mai in luoghi affollati e state il più possibile lontano dalle persone più anziane. State in sicurezza il più possibile e in bocca al lupo a tutti". Lo scrive su Instagram Urbano Cairo, presidente e amministratore delegato di Rcs Mediagroup e patron del Torino, ricoverato da ieri all'ospedale San Paolo di Milano dopo essere risultato positivo al coronavirus.

"Desidero innanzitutto ringraziare i medici e gli infermieri dell'ospedale San Paolo che si stanno occupando di tutti i pazienti in modo eccellente. Ringrazio poi tantissime che mi hanno scritto e mi hanno fatto sentire davvero tanto affetto", aggiunge Cairo.