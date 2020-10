Como: lei gli regala un panino, lui la segue e la violenta, arrestato ex richiedente asilo

31 ottobre 2020 a

Milano, 31 ott. (Adnkronos) - Una donna è stata violentata in un parcheggio a Como da un uomo a cui aveva offerto un panino fuori da un supermercato. Nella serata di ieri la donna è andata a fare la spesa in un supermercato della città e, uscendo, ha regalato un panino a uomo, un nigeriano di 31 anni, senza fissa dimora e irregolare in Italia. Subito dopo la donna si è però accorta di essere seguita dall'uomo, che nelle vicinanze di un parcheggio l'ha spinta contro la recinzione e l'ha violentata. Un residente ha visto la scena e ha avvertito subito la polizia, che è intervenuta immediatamente, riuscendo a fermare l'uomo in flagranza.

L'aggressore, ex richiedente asilo, è stato portato in Questura ed è risultato avere precedenti per percosse e violazione delle leggi sull'immigrazione, con permesso di soggiorno scaduto nel 2016 e con quattro ordini di espulsione mai eseguiti. La donna è stata portata all'ospedale Sant'Anna di Como, mentre il 31enne è stato arrestato.