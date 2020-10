Papa all'Adnkronos: D'Incà, 'forza per lottare contro Covid, da difficoltà società migliore'

30 ottobre 2020 a

Roma, 30 ott. (Adnkronos) - "Con semplicità ed equilibrio, Papa Francesco riesce a trovare, anche in questo momento durissimo, la forza per spronarci a lottare contro il virus, invitando a una nuova spiritualità. E' un messaggio potente: dalle difficoltà può anche venire una società migliore. Il Papa si conferma una guida autorevole in grado di arrivare a tutti anche con gesti simbolici - basti pensare alla sua immagine solitaria in Piazza San Pietro - indipendentemente dalla fede di ognuno". Così il ministro ai Rapporti col Parlamento, Federico D'Incà, commentando il colloquio di Papa Francesco con l'Adnkronos.