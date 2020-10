Il Papa all'Adnkronos: 'Benedetto è uomo buono, incarna santità, per me padre e fratello'

30 ottobre 2020 a

Città del Vaticano, 30 ott.(Adnkronos) - “Benedetto per me è un padre e un fratello, per lettera gli scrivo ‘filialmente e fraternamente'. lo vado a trovarlo spesso lassù e se recentemente lo vedo un po' meno è solo perché non voglio affaticarlo. Il rapporto è davvero buono, molto buono, concordiamo sulle cose da fare. Benedetto è un uomo buono, è la santità fatta persona”. È uno dei passaggi del colloquio di Papa Francesco con l'Adnkronos.