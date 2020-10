De'Longhi, Gaggia e Beko in testa nella classifica macchine per caffè 2020

30 ottobre 2020 a

(Milano, 30 ottobre 2020) - Guida Acquisti, portale di elettrodomestici curato dall'esperto di settore Andrea Pilotti, ha da poco pubblicato la nuova classifica delle migliori macchine per caffè espresso.

I MIGLIORI MODELLI 2020

Come da 15 anni a questa parte, in questo periodo Guida Acquisti presenta la sua classifica dei migliori modelli di macchine per caffè espresso.

Le tipologie di modelli presi in considerazione sono molteplici, dalle automatiche alle manuali, dalle macchine con cialde a quelle con capsule.

In questa news abbiamo preso in considerazione le macchine per espresso automatiche, in grado di macinare i grani di caffè per poi dosarne la polvere e farne un buon espresso (a basso costo).

Nella classifica 2020 primeggiano due marchi ben noti per la qualità delle proprie macchine De'Longhi e Gaggia, ma anche un brand che negli ultimi anni ha saputo conquistarsi la fiducia di molti consumatori, Beko.

Nello specifico i modelli titolati per i vertici della classifica sono:

1. De'Longhi Magnifica S ECAM21.110.W

2. Gaggia HD8749/01 Naviglio Black

3. Beko CEG5331X

E' possibile leggere la classifica completa e le relative recensioni su questa pagina.

ALCUNE INFORMAZIONI SU GUIDA ACQUISTI

Classifiche e Recensioni di elettrodomestici

Il portale, semplice e funzionale proprio per agevolare la navigazione anche ai meno esperti, produce contenuti che mettono l'utenza finale nella condizione di scegliere l'elettrodomestico rispondente alle singole esigenze, grazie a un ‘esame ' attento e professionale dei prodotti delle migliori marche e tecnologie sul mercato e alle classifiche degli apparecchi ‘hero' delle diverse aziende del settore per rapporto qualità/prezzo.

A questo si aggiunge anche il dato della comparazione di prezzi, grazie all'estrapolazione dell'offerta migliore analizzando i dati del prezzo al pubblico di Trovaprezzi, Kelkoo, Amazon, ebay.

In dieci anni, sono state 36 milioni le persone che hanno visitato il portale Guida Acquisti. Solo nel 2019, gli utenti che hanno usufruito di Guida Acquisti sono stati 2,5 milioni, ad oggi ha recensito più di 3.000 elettrodomestici. La pagina Facebook del portale conta quasi 50.000 utenti.

A detta del suo fondatore Andrea Pilotti: “La cosa che mi rende più orgoglioso è che da anni sono diventato il consigliere di fiducia per l'acquisto degli elettrodomestici di migliaia di persone, con le quali ho creato una rete di scambio di informazioni per ampliare le mie conoscenze sull'effettiva qualità e durata degli elettrodomestici dopo l'acquisto”

Rubriche di utilità per i consumatori

A settembre 2020 il portale ha inaugurato una rubrica per aiutare i consumatori a capire quando riparare gli elettrodomestici e quando sostituirli con un nuovo modello. Questa è la domanda che sempre più spesso si pongono i consumatori italiani che mentre un tempo erano abituati a elettrodomestici con una vita funzionale media di circa 20 anni, oggi si trovano a combattere con l'obsolescenza programmata che ne riduce la vita media a circa 6 anni per i modelli economici e 10 per i modelli costosi.

Quindi cosa fare? Riparare il prodotto facendo gli scongiuri affinché non si rompa entro breve tempo o acquistarne direttamente uno nuovo? A queste domande cerca di rispondere l'esperto di elettrodomestici nella sua rubrica.

NEWS di settore

Guida Acquisti non è solo recensioni, dal mese di luglio 2020 il progetto editoriale ha inaugurato una nuova sezione completamente dedicata novità del mercato degli elettrodomestici. Dai grandi ai piccoli, fino ai prodotti per il trattamento aria, il portale si occuperà di fornire ai propri lettori un aggiornamento costante rispetto alle news release dei big brand del settore, con un focus sui dettagli e peculiarità dei singoli apparecchi. Un modo per completare a 360° l'informazione legata al mondo dei beni durevoli presa in analisi da Guida Acquisti.

