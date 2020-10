Papa all'Adnkronos: Rotondi, 'parole storiche, no discontinuità con Ratzinger'** (2)

30 ottobre 2020 a

(Adnkronos) - "La lettura politica del pontificato di Francesco, la favola del Papa comunista, è alimentata -dice ancora Rotondi- da una lobby metà clericale e metà anticlericale che mira a spaccare la Chiesa. La verità è che non c'è nessuna discontinuità tra il magistero di Ratzinger e quello di Bergoglio. L'innovazione della Chiesa è incominciata con Ratzinger. Perfino sui temi più spinosi, come le unioni civili o le migrazioni, le posizioni di Ratzinger sono sostanzialmente le stesse di Bergoglio".

"Quindi è un'intervista storica -ribadisce in conclusione Rotondi- perché fa capire che le finte questioni teologiche agitate da chi le strumentalizza politicamente, non sono questioni teologiche, ma pretesti per mettere i bastoni tra le ruote alla campagna di moralizzazione e di pulizia della Chiesa che tutti i due pontefici hanno portato avanti con uguale quota di rischio personale".