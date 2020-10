Francia: Procura Palermo indaga su contatti attentatore tunisino in Sicilia**

30 ottobre 2020 a

a

a

Palermo, 30 ott. (Adnkronos) - La Direzione distrettuale antimafia di Palermo, diretta da Francesco Lo Voi, ha aperto una inchiesta sui contatti che avrebbe avuto a Palermo Brahim Aoussaoui, l'attentatore tunisino 21enne di Nizza. Oggi la Digos, come si apprende, ha sentito alcune persone per cercare di ripercorrere le frequentazioni di Aoussaoui in Sicilia prima di andare a Nizza. L'inchiesta è coordinata da Lo Voi e dall'aggiunto Marzia Sabella.