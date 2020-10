Serena Wines lancia Soé, le bollicine in rosa del prosecco doc

29 ottobre 2020 a

(Treviso 29 ottobre 2020) - Il blend di uve elegante, grintoso e accattivante è già sul mercato

Treviso, 29 Ottobre 2020. Prendete il gusto equilibrato ed elegante del Glera. Aggiungeteci l'eleganza e lo stile della bacca rossa del Pinot Nero. Il tutto circondato dalla frizzantezza delle bollicine tipiche del prosecco doc. Con quest'armonia Serena Wines 1881 ha creato «Soé» il nuovo Prosecco Doc Rosé.

Un nome innovativo e al tempo stesso evocativo nato dalla combinazione delle parole Serena e Rosé pensato dall'azienda diretta da Giorgio e Luca Serena, da sempre pionieristica e lungimirante nelle sue eccellenti produzioni. La grande «S» infatti incarna in maniera forte l'identità e lo stile della famiglia Serena, fondendosi con il «rosé» nel nuovo prodotto in modo semplice ed essenziale, per esprimere la sua naturale essenza.

«Ricorderemo questo 2020 anche come l'anno del Rosé – spiega l'ad di Serena Wines 1881, Luca Serena - tanto atteso dagli appassionati e finalmente pronto per stuzzicare i palati. Come sempre noi non ci siamo limitati, ma abbiamo pensato a un prosecco di qualità, che contenga in sé la tradizione e lo stile che da sempre rappresenta il nostro modo di lavorare. Un prodotto perfetto per tante occasioni e per brindare in vista di un futuro che ci auguriamo sia migliore».

Soé presenta la sua forma elegante, grintosa e rosata, in un tripudio di bollicine che s'intrecciano in un blend di uve fresco ed equilibrato, composto per l'88% da Glera e per il 12% da Pinot Nero, l'unica uva a bacca rossa autorizzata, che conferisce l'elegante struttura e il colore rosa tenue brillante alla nuova versione di Prosecco.

Un vino perfetto da abbinare a tante occasioni e a varie portate, riuscendo sia a sposarsi alla perfezione con antipasti ma anche ad esaltarsi sapientemente con i primi piatti leggeri di pesce. Al palato è gradevole e armonico, il suo gusto fresco e le bollicine vivaci ne esaltano la briosa eleganza.

Fin dal primo calice Soé presenta un perlage vivace e una schiuma persistente, con aromi di buona intensità e sentori floreali di fiori bianchi e rossi accompagnati da note fruttate come mela, pera e note di frutta rossa, come fragola e lampone.

Serena Wines 1881 ha lanciato in questi giorni la versione Spumante Rosé Millesimato del Prosecco Doc: «Soé, con la sua raffinata ricercatezza, è un omaggio al pubblico femminile – conclude Luca Serena - e sarà la scelta ideale per ogni brindisi che d'ora in avanti si tingerà di rosa». Ognuno dei cinque brand di Serena Wines 1881 ha la sua declinazione di Prosecco Doc Rosé, che assieme a Soé arricchiscono l'eccellente lista di produzioni dell'azienda.

Serena Wines 1881 è collocata nel cuore della regione del Prosecco, a due passi da Conegliano, terra a cui è connessa con un forte legame, come raccontano le sue storiche residenze sparse tra le dolci colline ricamate dai vigneti.

L'azienda, da sempre a conduzione famigliare è giunta alla quarta generazione con Giorgio Serena e alla quinta con il figlio Luca Serena, oggi al timone. La famiglia vanta una tradizione secolare nel mondo vino, unita ad una profonda passione enologica e alla tenacia nel lavoro quotidiano. Il rispetto delle leggi vitivinicole si è fuso nel tempo con l'innovazione e resta vivo il forte legame con il territorio e il Veneto. Serena Wines 1881 si dimostra sempre al passo con i trend del mercato, pronta ad osare e a proporre innovative eccellenze.

