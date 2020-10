IronFX lancia la nuova scuola di trading

29 ottobre 2020 a

LIMASSOL, Cipro, 29 ottobre 2020 /PRNewswire/ -- Il principale broker di trading online, IronFX, ha lanciato la IronFX Trading School, una pagina formativa dedicata al trading online che servirà a offrire supporto sia ai trader principianti che a quelli professionisti.

La IronFX Trading School mira a fornire adeguati strumenti, articoli formativi e strategie di trading per aiutare gli utenti a raggiungere i propri obiettivi di trading. I trader e gli investitori di IronFX saranno in grado di accedere a una vasta gamma di risorse in materia per migliorare le proprie competenze, ottimizzare le strategie di trading e diventare abili nell'individuare e cogliere le giuste opportunità. Partendo dalla premessa che grandi trader si diventa e non si nasce, la scuola di trading si propone di porre le basi del trading online e fornire informazioni esclusive ai trader professionisti. La scuola di IronFX include pagine su diversi aspetti del trading, tra cui: "Calendario economico", "Notizie di trading", "Strategia Forex", "Cos'è il Forex", "Trading per principianti", "Trading per professionisti", "Video" e "Glossario di trading Forex".

Andreas Efstathiou, analista Senior di IronFX, ha dichiarato: "Il nostro team ha lavorato duramente per lanciare la scuola di trading come inizialmente previsto e ci auguriamo che i nostri trader ne sfruttino al meglio i contenuti. Volevamo creare un punto di riferimento per tutti i contenuti di trading in modo che i nostri analisti ed esperti strateghi finanziari potessero raggiungere un pubblico più ampio. Per molti, il trading online è considerato un'attività impegnativa e complessa. Per questo ci impegniamo a rendere l'esperienza di ciascuno dei nostri trader quanto più confortevole e agevole possibile, in modo che possano provare diverse strategie di trading ed esplorare i mercati nel modo più adeguato per loro".

Con la scuola di trading di IronFX, i trader possono beneficiare di materiale formativo esclusivo sull'argomento, accesso rapido e semplice a informazioni di trading, contenuti chiari e concisi in materia di Forex, video informativi, notizie finanziarie aggiornate e ricerche multilivello specifiche per trader principianti e professionisti.

La scuola di trading va ad aggiungersi all'impegno a lungo termine di IronFX a favore di una ricerca e formazione di alta qualità. Da anni l'azienda fornisce commenti dettagliati sul mercato grazie al contributo di uno dei team più grandi e di maggiore successo al servizio di importanti clienti globali. IronFX e i suoi incaricati strategici di fama internazionale sono apparsi su Bloomberg, BBC World, CNN, Sky News, Reuters, BNN e CNBC e su testate del tenore del Wall Street Journal,del Telegraph, di Investment Europe e numerose altre pubblicazioni.

Per maggiori informazioni, visitare il sito web https://www.ironfx.com.

Avvertenza sul rischio: tutte le operazioni di trading comportano rischi come la perdita dell'intero capitale investito.

