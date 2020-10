Infortuni: incidente sul lavoro nel Mantovano, muore operaio 45enne

29 ottobre 2020 a

Milano, 29 ott. (Adnkronos) - Un operaio di 45 anni è morto per un incidente avvenuto all'interno di un'azienda attiva nel settore delle costruzioni a Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova. L'uomo, residente a Olgiate Olona, in provincia di Varese e dipendente di un'azienda eterna, era al lavoro, quando è stato schiacciato da un pezzo in produzione. Il 45enne è stato portato in codice rosso in ospedale con l'elisoccorso, ma è morto poco dopo. Sul poto, riferisce l'Areu, sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco.