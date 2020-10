Eni: Descalzi, 'nostra produzione massima di petrolio sarà al 2025'

29 ottobre 2020 a

Roma, 29 ott. (Adnkronos) - "La massima produzione di petrolio a livello mondiale per alcune agenzie e per alcune società dovrebbe essere nel 2030. Noi l'abbiamo posta in modo volontario in Eni al 2025. La produzione massima di Eni sarà al 2025 dopo inizierà una stabilizzazione con una decrescita della produzione del petrolio dal 2030 molto più marcata per poi diventare praticamente dei produttori solo di gas che utilizzeremo per accompagnare al decarbonizzazione". Ad affermarlo è l'ad di Eni, Claudio Descalzi in audizione in Commissione Affari esteri, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle dinamiche del commercio internazionale e interesse nazionale.