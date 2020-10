Coronavirus: Salvini, 'problemi a Conte da maggioranza, vogliono rimpasto'

29 ottobre 2020 a

Roma, 29 ott. (Adnkronos) - "E' preoccupante che in momento così grave per il Paese non ci sia uno scontro opposizione-maggioranza, state facendo tutto voi. Mentre in Italia cresce lo scontro sociale noi abbiamo sentito in quest'Aula la bocciatura nei suoi confronti non dalle opposizioni, ma dalla sua maggioranza, che in un momento così delicato arriva a chiedere un rimpasto di governo. Il collega Marcucci, questo è allarmante, le chiede: tutti i suoi ministri sono all'altezza della situazione? Renzi ce l'ha con lei, il Pd ce l'ha con Renzi, la Bonino ce l'ha con il mondo, è un tutti contro tutti che non ci possiamo permettere in questo momento". Lo ha affermato il segretario della Lega,Matteo Salvini, dopo l'informativa al Senato del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sull'ultimo Dpcm.

"I vostri problemi interni -ha aggiunto- risolveteveli nelle riunioni di maggioranza. Il centrodestra è pronto a collaborare, ma non vogliamo mezza poltrona, vogliamo dare idee. Noi siamo disposti a lavorare per salvare vite e salvare posti di lavoro, spero nessuno sia disposto per salvare se stesso e la sua poltrona".