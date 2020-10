Coronavirus: Sala, 'già prese misure dolorose, vediamo effetti'

29 ottobre 2020 a

Milano, 29 ott. (Adnkronos) - Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ritiene che, a fronte di un'ipotesi possibile di lockdown in città, si siano "messe in atto misure che sono già dolorose. Pensate ai ristoratori, ai bar, al mondo dello spettacolo, ai tassisti, allo sport". E quindi, si chiede nel suo video sui social, "vogliamo vedere che effetto hanno queste azioni? Vogliamo darci qualche giorno? Perché il giorno dopo si esce già dicendo 'ma poi forse si fa il lockdown'. Se no perché le abbiamo fatte?", aggiunge.