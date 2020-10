Coronavirus: Furlan, 'bene scelte governo ma importante che risorse arrivino presto'

29 ottobre 2020 a

Roma, 29 ott. (Adnkronos) - "Io credo che il governo ha fatto bene a fare le scelte che ha fatto e non certo perché immagino che chiudere momentaneamente delle attività o ridurne la capacità sia un bene, tutt'altro. Ho sempre lavorato per tenere aperte le imprese e se chiudi un'impresa i posti di lavoro si perdono o sono a rischio. Ma la situazione pandemica sta aumentando in modo vorticoso e il Governo ha dovuto adottare alcuni provvedimenti non semplici, pesanti ma necessari. Il tema vero è se riusciamo immediatamente a sostenere le imprese e i lavoratori dei settori colpiti: non li facciamo attendere troppo". Ad affermarlo, intervenendo a Agorà, è il leader della Cisl, Annamaria Furlan. "Il dl ristori tenta di dare questa risposta anche se su alcune tipologie di lavoro è stato avare. Se penso in particolare ai stagionali. L'importante è che ora le risorse arrivino presto", aggiunge Furlan.