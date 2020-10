Coronavirus: Furlan, 'andare di pari passo con cassa Covid e blocco licenziamenti

29 ottobre 2020 a

Roma, 29 ott. (Adnkronos) - "Noi abbiamo chiesto al governo di fare andare di pari passo con tempi uguali le 18 settimane di cassa covid con il blocco dei licenziamenti. Abbiamo anche fatto una proposta in alternativa: se il governo intende dare la possibilità alle aziende di utilizzare la cassa coivd sino a giugno almeno fino a marzo blocchiamo i licenziamenti e ne frattempo facciamo una riforma sostanziale degli ammortizzatori sociali. Troppi lavoratori in piccole e piccolissime imprese hanno ammortizzatori sociali non dignitosi". Ad affermarlo è il segretario generale della Cisl, Annamaria Furlan nel corso della trasmissione 'Porta a Porta'.

"Domani torneremo a riunirci per trovare un'intesa. Se non avvenisse e se volessimo far vivere alle persone, che vivono l'incubo della paura di ammalarsi del covid, anche l'incubo di essere licenziato dal primo febbraio arriverebbe un messaggio assolutamente sbagliato", aggiunge la leader della Cisl.

Per Furlan "non si può lasciare allo sbando milioni di lavoratori, ci mancherebbe altro" e comunque l'altro tema importante "è che le protezioni sociali dei lavoratori e il sostegno alle imprese vada di pari passo con gli investimenti economici per la crescita". Al premier Conte, aggiunge, "ieri abbiamo posto dei temi importanti e per esempio l'nvestimento sulla sanità: è vero quello che dice Misiani in questi mesi in vari provvedimenti sono stati stanziati circa 7 miliardi sulla sanità italiana ma negli ultimi 10 anni sono tagliati 37,5 miliardi di euro nella sanità".