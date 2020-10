Coronavirus: Conte, 'coordinamento europeo per superare criticità, oggi confronto con leader'

29 ottobre 2020 a

Roma, 29 ott. (Adnkronos) - "Questo pomeriggio si farà un punto sulla situazione sanitaria in video conferenza con gli altri stati di capo e di governo Ue e in questa occasione la presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen illustrerà il pacchetto di misure europee che mira a favorire un adeguato coordinamento, in particolare sulle strategie di test e di vaccino anti-Covid". Lo ha annunciato il premier Giuseppe Conte nel corso dell'informativa alla Camera. "Il ministro Speranza - ha proseguito - starà con me in videoconferenza, proprio perché i ministri della Salute sono in prima linea".