Coronavirus: Boschi, 'presto premier tornerà in Parlamento, Dpcm non sarà efficace' (2)

29 ottobre 2020 a

a

a

(Adnkronos) - "Non ci si dica -ha affermato ancora Boschi- che Italia viva è quella del giorno dopo, Italia viva è quella del giorno prima, perchè chiediamo di riaprire in sicurezza le scuole da marzo, chiedendo di investire sul trasporto pubblico, dando poteri e soldi a sindaci per mettere in sicurezza le scuole per tempo. I problemi li abbiamo sempre posti preventivamente e tutte le volte che abbiamo preso insieme delle decisioni in questi ultimi mesi insieme le abbiamo difese e le abbiamo rispettate, purchè si decida insieme. Ed è quello che stiamo chiedendo. Nessuno si aspetta un miracolo da lei e dal governo, nessuno ha la bacchetta magica, ma parole di verità sì".