BeGood lancia completo sport per attività sana e in sicurezza

Roma, 29 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Riprendere, con l'autunno, l'attività sportiva, in sicurezza in questo particolare periodo, a casa o all'aria aperta, ma senza rinunciare al benessere. Con questo obiettivo, BeGood, (https://begood.store/it/), brand cosmetotessile che ha brevettato a livello internazionale la tecnologia Dermofibra Cosmetics, ha appena lanciato il suo completo sport. “Promuove uno stile di vita sano - spiega Andrea Abati, Ceo dell'azienda - è tra le mission di BeGood, che grazie alle sue ricerche nel settore cosmetotessile, vuole puntare sempre più a creare capi che apportino concreto benessere a chi li indossa. Sono convinto che la nostra tecnologia Dermofibra Cosmetics sia un punto d'incontro fortemente innovativo tra tecnologia e abbigliamento sportivo. Un passo importante verso un modo differente di approcciarsi e vivere lo sportswear e l'attività fisica in generale”.

"Disponibile in quattro varianti di colore quali blu, tiffany, fucsia e marrone, il completo si compone di un top a manica lunga e un leggins super slim pancia piatta (uno dei modelli di punta dell'azienda) con fascia alta in costina doppiata e rigirabile per contenere i muscoli dell'addome e dare sostegno alla zona lombare della schiena. Il top ha la manica lunga raglan per una migliore vestibilità al giromanica permettendo facili movimenti durante l'attività fisica, copre la metà della mano per permettere una migliore presa durante gli esercizi. Come per tutti i prodotti della linea BeGood, anche questo completo è realizzato in Dermofibra Cosmetics composta da composti inorganici e principi attivi quali ad esempio Aloe Vera e Vitamine A & E per idratare e revitalizzare la pelle mentre viene indossato il capo, caffeina per aiutare a diminuire l'aspetto 'buccia d'arancia'", sottolinea una nota dell'azienda.

"Più in generale - spiega - l'azione combinata di questo speciale tessuto modellante e del bio-infrarosso crea un capo intelligente che stimola la microcircolazione eliminando i liquidi in eccesso mentre porta avanti un effetto reshaping che ridefinisce e riduce la circonferenza di fianchi, vita e cosce. Infine, il tessuto a nido d'ape del completo sport risulta essere più traspirante e coprente garantendo l'effetto opaco. Un tessuto allo stesso tempo anti-UV, ovvero capace di proteggere la pelle dai raggi ultravioletti, perfetto quindi per essere utilizzato anche durante delle sessioni di training outdoor. Il completo sport, inoltre, è stato pensato con una particolare trama molto coprente, soprattutto sulle forme più accentuate del corpo, in tonalità melange che permette un miglior comfort durante l'indosso e l'allenamento e per donare una sensazione generale di benessere al corpo".