Pensioni: Inps, oltre 5mln con assegno sotto i 1000 euro**

Roma, 29 ott. (Adnkronos) - Sono circa 5,1 milioni, quasi il 34% dei pensionati, a vivere con non più di 1000 euro al mese: quasi 1,6 mln sotto i 500 euro e quasi 3,6 mln sotto i 1000. Oltre il 21% invece percepisce redditi pensionistici mensili tra i 1.000 e i 1.500 euro; il restante 45% ha redditi pensionistici oltre i 1.500 mensili con l'8% che supera i 3000 euro. E' quanto si legge nella relazione Inps presentata al Parlamento. Resta il gap tra uomini e donne: l'importo medio delle pensioni erogate è di 1563 euro: 1.864 per gli uomini e 1.336 per le donne. Assegno "significativamente differenziato" anche in base ai territori: dato il carattere retributivo della maggioranza delle pensioni attualmente corrisposte, l'importo medio è 1711 euro al centro-nord e 1410 euro al sud. Più di un terzo dei pensionati inoltre ricade nella fascia d'età tra 70 e 79 anni, ed un altro terzo dei pensionati è ultraottantenne, con netta predominanza delle donne.