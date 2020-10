Saipem: Cao, 'tunnel sottomarino sotto Stretto Messina sintesi nostre capacità tecnologiche'

28 ottobre 2020 a

Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "Le soluzioni che abbiamo proposto per un tunnel galleggiante sottomarino sotto lo Stretto di Messina è un progetto che rappresenta in qualche maniera una sintesi di tutte le nostre capacità e tecnologie che noi utilizziamo nei nostri progetti a applicati a un campo differente. Negli anni abbiamo saputo mettere in campo una serie di tecnologie funzionali allo sviluppo di progetti come un tunnel di attraversamento sottomarino dello Stretto di Messina". Ad affermarlo, nel corso di un media briefing, è l'amministratore delegato di Saipem, Stefano Cao.