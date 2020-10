Saipem: Cao, 'in campo azioni per gestire emergenza Covid, funzionano bene'

28 ottobre 2020 a





Roma, 28 ott. (Adnkronos) - Per far fronte all'emergenza coronavirus "siamo riusciti a mettere in campo delle azioni che stanno funzionando molto bene". Ad affermarlo, nel corso di un media briefing in occasione della presentazione dei risultati del terzo trimestre, è l'ad di Saipem, Stefano Cao.

"L'emergenza covid è stata inaspettata e inizialmente nessuno sapeva come gestirla e organizzarla. Per salvaguardare l'asset più importante dell'azienda che sono le nostre risorse umani abbiamo imparato a gestire l'emergenza mettendo in campo delle azioni che prevedono tra le altre presidi medicali", sottolinea Cao. Nelle nostre navi, rileva, "non ci sono stati casi" positivi al coronavirus. "Laddove c'è stato un impatto sulle nostre operazioni stiamo riprendendo. Con i clienti c'è stata una condivisione della situazione e i rapporti si sono anche rafforzati", aggiunge.