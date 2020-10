Pick-Roll, ecco la piattaforma digitale che rivoluziona gestione società sportive

28 ottobre 2020 a

a

a

Roma, 28 ott. (Labitalia) - Pick-roll, la app tutta italiana che mette in contatto appassionati di basket superando il confine tra mondo fisico e mondo digitale, lancia Pick-roll manager, la piattaforma che permette alle società sportive la gestione a 360°, semplificando il lavoro di dirigenti e allenatori, atleti e staff in ogni aspetto del lavoro, fino alla gestione amministrativa e finanziaria, tutta in un unico applicativo.

La grande esperienza maturata in questi anni e la forte passione nello sport ha portato la start-up italiana a realizzare un gestionale intuitivo, completo e modulare che aiuti le società sportive a organizzare la propria attività, ottimizzando le, spesso ridotte, risorse a disposizione.

La piattaforma offre un'ampia gamma di funzioni per controllare l'andamento delle squadre e dei tesserati, organizzare gli allenamenti e le partite, elaborare report delle attività, oltre a monitorare le finanze per avere un'analisi completa dei ricavi e delle spese, alert scadenza dei certificati medici, dei pagamenti da parte degli atleti e generare il bilancio. Lanciata in anteprima lo scorso 30 settembre, Pick-roll manager viene già utilizzata da circa 100 squadre di basket in Italia.

"Il lancio e la diffusione dell'app Pick-roll - afferma Dario Ferretti, ceo di Pick-roll - in questi anni ci ha permesso di raccogliere e analizzare le richieste delle società sportive. Insieme ai nostri esperti abbiamo quindi deciso di sviluppare uno strumento all-in-one per rispondere in modo semplice e intuitivo alle necessità interne alle società di qualsiasi dimensione. La piattaforma, flessibile e modulare, consente di integrare altre funzionalità personalizzabili, su richiesta".

"Con il nostro staff tecnico - spiega Francesco Pinna, app content di Pick-roll - mettiamo a disposizione l'assistenza necessaria per le varie esigenze. Stiamo ricevendo molte richieste anche da altre discipline sportive come la pallavolo, il calcio e il rugby".