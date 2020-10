Migranti: Smeriglio, 'propongo Premio Argentina a Mediterranea'

28 ottobre 2020 a

Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "Sono molto contento che l'Argentina mi abbia invitato a proporre una candidatura per il prestigioso Premio che il governo di Buenos Aires conferirà all'opera di chi lavora per la promozione e la difesa dei diritti umani. Per questo non ho avuto dubbi: ho deciso di proporre la candidatura di Mediterranea. Affinché sia premiato l'impegno di chi presidia le acque internazionali per salvare vite umane lungo le rotte del Mediterraneo, di chi non si arrende alle retoriche di criminalizzazione delle Ong, di chi ha avuto il coraggio di non stare fermo di fronte alle tragedie che ogni giorno si consumano davanti ai nostri occhi. Alle attiviste e agli attivisti di Mediterranea Saving Humans deve andare tutta la nostra riconoscenza per lo straordinario lavoro che stanno svolgendo". Così in un post Facebook Massimiliano Smeriglio, eurodeputato indipendente S&D.