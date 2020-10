Inventario e gestione dei cespiti aziendali: la proposta innovativa di GGnet

28 ottobre 2020 a

(Milano, 28 ottobre 2020) - Milano, 28 ottobre 2020. La gestione degli asset aziendali rappresenta da sempre una sfida per qualsiasi impresa, tuttavia si tratta di un'attività essenziale per amministrare i beni della società in modo ottimale.

In questo campo, GGnet ha costruito un approccio non convenzionale in grado di supportare le imprese, per aiutare le aziende nell'inventario e nella gestione dei cespiti per rendere l'intero processo più efficiente e semplice.

L'azienda vanta più 30 anni di esperienza nel settore, con un know-how elevato raggiunto dopo aver gestito oltre 10 milioni di beni aziendali. Le competenze acquisite nel corso degli anni le permettono di offrire oggi un sistema veramente efficace, per agevolare l'amministrazione degli asset dell'impresa e interfacciarsi con un unico interlocutore.

L'obiettivo, nel caso di GGnet.it, è sostenere le imprese nel rendere gli ambienti lavorativi più funzionali, trasformando i luoghi aziendali in spazi più accessibili e vivibili per i dipendenti, al fine di migliorare il benessere del personale e incrementare la produttività dell'impresa per il successo dell'intero progetto aziendale.

Il modello operativo di GGnet per l'asset management

Le problematiche da affrontare nella gestione dei beni materiali sono molteplici, infatti le aziende devono fare i conti con le difficoltà legate innanzitutto all'inventario dei cespiti. Per realizzare valutazioni corrette è indispensabile conoscere in modo accurato i beni strumentali posseduti, perciò è fondamentale migliorare il monitoraggio dei cespiti e il loro inserimento contabile ai fini fiscali.

Un altro punto critico riguarda la gestione dei beni aziendali, un'attività che richiede l'impiego di risorse professionali e tecnologie all'avanguardia, per evitare di rischiare di prendere le decisioni sbagliate in merito all'amministrazione dei cespiti. Il processo è piuttosto complesso, poiché è in grado di appesantire i costi aziendali, rendere più o meno efficienti gli interventi di manutenzione e le ricollocazioni dei beni dell'impresa.

A questo proposito, il metodo di GGnet permette di ottenere benefici immediati nell'inventario e nella gestione dei beni aziendali, grazie a una strategia di asset management collaudata e personalizzabile in base alle proprie esigenze.

Questo approccio innovativo permette di usufruire di vantaggi tangibili, per semplificare l'amministrazione dei cespiti e valorizzare tutti i beni materiali e immateriali posseduti dall'azienda.

L'intervento si svolge in quattro fasi, cominciando dall'analisi delle esigenze del cliente e dalla comprensione dei suoi obiettivi, per elaborare una strategia su misura con servizi dedicati a seconda delle necessità dell'azienda.

Dopodiché si interviene sull'ottimizzazione dell'inventario dei cespiti, attraverso strumenti moderni per analizzare gli asset e valorizzare il patrimonio aziendale, finalizzando il processo con un servizio personalizzato di gestione dei beni strumentali dalla registrazione al deposito.

I vantaggi del modello GGnet per la gestione dei cespiti aziendali

Il metodo di asset management diGGnet garantisce una serie di benefici concreti, con soluzioni che si adattano a qualsiasi tipo di impresa.

Innanzitutto, è possibile usufruire di un servizio individuale supportato da software flessibili, evitando l'utilizzo di modelli preconfigurati, i quali il più delle volte sono difficili da adattare alle esigenze aziendali e non consentono di ottimizzare correttamente l'amministrazione dei beni strumentali.

Inoltre, si può ottenere una maggiore consapevolezza sui cespiti realmente posseduti, evitando sprechi e inefficienze dovute a una scarsa conoscenza degli asset aziendali, soprattutto quando esistono diverse sedi territoriali e bisogna centralizzare la rendicontazione dei beni materiali e immateriali.

Allo stesso tempo, si possono ridurre le spese aziendali legate alla manutenzione e alle riparazioni degli asset, programmando in modo accurato gli interventi da effettuare per una migliore conservazione dei cespiti.

Un altro vantaggio importante riguarda l'ottimizzazione dei nuovi acquisti, i quali possono essere realizzati in modo più preciso grazie alla maggiore consapevolezza dei beni presenti. Non da meno è la possibilità di gestire i beni strumentali in modo più efficiente tra le varie sedi aziendali e i diversi dipartimenti, tramite una movimentazione intelligente delle risorse a seconda delle necessità di ogni reparto e ufficio, per evitare di lasciare inutilizzati dei beni di valore sfruttando tutti gli asset in maniera adeguata.

Il servizio di GGnet consente anche di minimizzare eventuali discrepanze fiscali, mantenendo la contabilità sempre aggiornata per sfruttare ogni opportunità legata ad agevolazioni e deduzioni fiscali.

Infine, delegando soltanto le attività al di fuori del core business, è possibile liberare risorse interne da destinare ad attività più remunerative per il business aziendale, affinché i cespiti possano rappresentare davvero un valore aggiunto per l'impresa.

