(Milano, 28 ottobre 2020) - Da profumeria a beauty store omnicanale, in una parola GRIFFI

Milano, 28 Ottobre 2020 - Con 6 punti vendita e l'imminente apertura di un nuovo negozio nel cuore di Verona, GRIFFI, storica insegna veronese di beauty store, ha abbracciato da anni la strategia del mercato liquido, dove online e offline si fondono in un'unica grande esperienza che ha per protagonista il consumatore.

Nata come profumeria nel 1991 con l'apertura del primo punto vendita a Pedemonte, nella zona della Valpolicella, GRIFFI è impegnata ogni giorno, con passione, nella conquista della fiducia dei clienti sul territorio. E compete con colossi nazionali del beauty, rivelandosi un punto di riferimento del settore in tutto il Veneto.

Con l'intento di proporre un servizio ancora più completo, l'azienda ha deciso di credere e investire sul mondo online rinnovando completamente la propria piattaforma e-commerce nel 2019. Grazie all'online GRIFFI è stata in grado di soddisfare la domanda anche durante il lockdown, dimostrandosi, ancora una volta, capace di intercettare le richieste del mercato e trovare le soluzioni più adatte in ottica digitale.

Crescono del 400% gli ordini sfruttando le opportunità dei canali digitali

Il 2020 sta registrando un significativo aumento del fatturato con un +400% degli ordini effettuati sulla piattaforma di profumeria online. Il risultato è che oggi, dopo 30 anni di attività, GRIFFI non è più solo una profumeria, ma un beauty store omnicanale in cui coesistono due anime: quella degli store con un vasto assortimento di prodotti e offerte, e quella dei piccoli negozi locali in cui ogni singolo cliente viene seguito, consigliato e coccolato.

È un grande traguardo per una realtà locale, ma GRIFFI non ha intenzione di fermarsi. L'azienda infatti ha stanziato ulteriori investimenti sull'e-commerce per il triennio 2021-23 e aprirà a brevissimo un nuovo punto vendita nel cuore di Verona.

L'obiettivo è garantire un servizio GRIFFI unico nel suo genere, che sappia coniugare il calore e l'accoglienza dei negozi di quartiere con l'accessibilità e la comodità degli store online, mettendo così il cliente al centro di un'unica, grande esperienza.

