Caso Saguto: legale ex giudice, 'cade imputazione su 20 mila euro nel trolley'**

Caltanissetta, 28 ott. (Adnkronos) - "Dalla trasmissione degli atti dell'architetto Caronia deduciamo che è caduta l'imputazione che riguarda il famoso episodio della consegna di denaro, di 20 mila euro, avvenuta all'interno dell'abitazione della dottoressa Saguto. Questo è un dato processuale: che non è mai avvenuta alcuna consegna di denaro". Lo ha detto l'avvocato Giuseppe Reina, legale dell'ex giudice Silvana Saguto, dopo la condanna a 8 anni e mezzo di carcere. Secondo la Procura la ex magistrata avrebbe ricevuto in un trolley la somma di 20 mila euro dall'ex amministratore giudiziario Gaetano Cappellano Seminara.