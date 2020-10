M5S: senatrice Drago conferma addio, 'tradita attenzione a famiglia e sociale'

27 ottobre 2020 a

Roma 27 ott. (Adnkronos) - La senatrice Tiziana Drago il Movimento Cinquestelle, scelta che verrà ufficializzata oggi pomeriggio in Aula. “Sin dal primo giorno -afferma in una dichiarazione- ho lavorato per ripagare la fiducia degli oltre 120mila elettori che mi hanno scelta nel collegio di Acireale. E il Movimento Cinquestelle mi ha scelta per la mia essenza, per il mio impegno civile nell'Associazione nazionale famiglie numerose (Anfn), nel Forum delle associazioni familiari e per la mia attenzione rivolta al mondo dell'istruzione e del sociale”.

“Attenzione - prosegue Drago - che purtroppo è stata tradita rispetto alle tante proposte avanzate. Parlo ad esempio del grande piano legislativo che ho proposto contro l'inverno demografico che vive il nostro Paese. Un piano basato sul riordino dei cicli scolastici, sulla scuola, sulla modifica dei parametri Isee con sette ministeri coinvolti e una visione ad ampio raggio”.