Dl ristori: Conte, 'oltre 5mld con corsa contro il tempo, governo sa che c'e' gente che soffre'

Roma, 27 ott. (Adnkronos) - "Siamo consapevoli dell'impatto delle misure adottate" con l'ultimo Dpcm, infatti "ecco il dl ristori. Mi permetto di dire che, si può giustamente criticare, ma misure per oltre 5 mld, adottare con una corsa contro il tempo pazzesca, denota la resposabilità di un governo consapevole di essere davanti a gente che soffre e che non può aspettare". Così il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi.