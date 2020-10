Dl ristori: Conte, 'a metà novembre arriverà contributo'

27 ottobre 2020 a

Roma, 27 ott. (Adnkronos) - "Il decreto ristori vale oltre 5 mld che saranno utilizzati per dare risorse immediate a beneficio di categorie e lavoratori direttamente interessati: ristoranti, bar ristoranti, cinema, palestre e piscine, per citarne alcuni". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi.

"I contributi a fondo perduto - ha proseguito - arriveranno direttamente sul conto corrente delle categorie interessante, in automatico nei prossimi giorni, con bonifico dell'Agenzia delle entrate" perché si tratta della modalità "più celere. Confidiamo che a metà novembre chi ha già aderito" ai contributi previsti col dl rilancio "li otterrà, gli altri subito dopo".