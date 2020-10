Coronavirus: Spp, in carceri Milano positivi 67 detenuti e 21 agenti

27 ottobre 2020 a

a

a

Milano, 27 ott. (Adnkronos) - Sono 67 i detenuti nelle carceri milanesi positivi al coronavirus e 21 gli agenti della polizia penitenziaria. E' quanto riferisce il sindacato di polizia penitenziaria Spp. Nel carcere di San Vittore i detenuti contagiati sono 50, mentre a Bollate sono 16 e uno a Opera. Il segretario generale del Spp, Aldo Di Giacomo, spiega che “i dati sicuramente preoccupano, ma preoccupa sicuramente di più l'immobilismo da parte dell'amministrazione penitenziaria. Bisognerebbe impedire i colloqui con i familiari e l'accesso di tutte quelle persone non indispensabili per un periodo limitato ma utile a consentire l'evitarsi del diffondersi del virus all'interno delle carceri, garantendo comunque loro la possibilità di avere contatto con i loro familiari detenuti attraverso Skype".

Di Giacomo spiega che "scarseggiano nella maggior parte degli istituti penitenziari presidi quali mascherine, gel igienizzanti, guanti e tute".

Per il segretario generale del Spp sottolinea che "la maggiore preoccupazione deriva da ciò che potrebbe succedere dal propagarsi del virus in carceri come quello di Milano San Vittore dal punto di vista dell'ordine pubblico ossia di eventuali possibili rivolte. Le organizzazioni criminali all'interno delle carceri italiane sono ancora molto forti e pronte a fomentare nuove rivolte”.