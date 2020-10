Coronavirus: Sala, 'non d'accordo con didattica solo a distanza, meglio alternata'

27 ottobre 2020 a

Milano, 27 ott. (Adnkronos) - “Io sono a favore della didattica alternata”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in collegamento con Dataroom di Milena Gabanelli. Sulla didattica a distanza per le scuole superiori decisa dalla Regione Lombardia “in non ero e non sono d'accordo, ma se Fontana lo ha deciso, lo rispetto istituzionalmente”. I sindaci dei Comuni capoluogo di provincia, ha spiegato Sala, hanno avuto “40 minuti per leggere” la bozza di ordinanza regionale, mentre “la Regione due giorni. Magari l'avremo letta in fretta, ma tra la bozza e l'ordinanza è cambiato il testo”.