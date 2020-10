Coronavirus: Galli, vaccino prima di Natale? 'Prima vediamo dati poi le date'

27 ottobre 2020 a

Milano, 27 ott. (Adnkronos) - "Prima voglio vedere i dati e poi potremo parlare di date, che già sono un discorso complicato”. Lo ha detto Massimo Galli, direttore Malattie Infettive dell'Ospedale Sacco di Milano, ospite di ‘Fuori dal coro' su Rete4, parlando della possibilità di avere un vaccino al Covid-19 prima di Natale annunciata dal presidente del Consiglio. "Comprendo la necessità di dare dei messaggi positivi, anche se non vorrei in nessun modo che questi finissero per essere una maniera per stare un po' seduti sul problema senza fare tutto quello che va fatto. Non dico che il primo ministro abbia avuto questa intenzione -precisa Galli- ma mi sento di dire alle persone 'non confidate sul vaccino domani per avere dei comportamenti imprudenti oggi'".