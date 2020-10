Coronavirus: Conte, 'rispettare misure o rischio lockdown, è da scongiurare'

27 ottobre 2020 a

Roma, 27 ott. (Adnkronos) - "Se rispettiamo queste misure abbiamo buone possibilità di affrontare dicembre con una certa serenità, senza un sistema sanitario sotto stress. In caso contrario ci troveremo di fronte alla necessità di un lockdown e dobbiamo scongiurarlo". Così il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa.

"Noi lavoriamo per scongiurare ed evitare un nuovo lockdown, questa è la strategia. Ma per evitarlo dobbiamo rispettare le misure, evitare di ritrovarci e", per evitare di chiudere il Paese, "abbiamo dovuto operare senza ulteriore indugio con scelte dolorose. Non c'è una scelta che non abbia un impatto, qualsiasi misura ne ha. Abbiamo cercato di costruire, in modo chirurgico una serie di misure, cercando di limitarle al massimo e nella consapevolezza dell'impatto che avrebbero avuto. E infatti ecco il dl ristori".