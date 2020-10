27 ottobre 2020 a

Roma, 27 ott. (Adnkronos) - "In alcuni mercati di riferimento, come quello del waste o quello idrico, si registra un progressivo consolidamento della competizione" e "ci aspettiamo che questo processo di consolidamento rappresenterà un'opportunità per le utility che potranno recitare un ruolo attivo importante". Ad affermarlo è l'ad di Acea, Giuseppe Gola nel corso della presentazione del piano industriale 2020-24 alla comunità finanziaria.