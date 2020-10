Coronavirus: proteste Milano, 28 i denunciati di cui 13 minori**

27 ottobre 2020 a

a

a

Milano, 27 ott. (Adnkronos) - La polizia di Milano ha denunciato per danneggiamento e violenza a pubblico ufficiale le 28 persone che, nella notte scorsa, sono state accompagnate in questura durante e dopo la violenta manifestazione che, partita da Piazzale Loreto, ha raggiunto in serata la sede della Regione Lombardia.

Di queste 28 persone, 13 sono minorenni. I cittadini denunciati, alcuni con piccoli precedenti di polizia, sono 18 italiani e 10 stranieri di varie nazionalità. Una ragazza italiana, maggiorenne, appartiene alla galassia anarchica mentre il resto delle persone denunciate, si apprende, non è riconducibile a gruppi conosciuti.