Milano: piazza Sicilia riqualificata, ora è pedonale area davanti a scuola

Milano, 26 ott. (Adnkronos) - Sono terminati in questi giorni a Milano i lavori di rinnovamento dei circa mille metri quadrati di Piazza Sicilia, comprendenti anche le vie Seprio e Sacco, inclusi nel progetto "Piazze Aperte", che ha già rigenerato spazi pubblici in tanti quartieri della città con interventi di urbanistica tattica e Patti di Collaborazione tra cittadini e Comune.

Anche in piazza Sicilia grande attenzione è stata data alle necessità dei bambini e dei ragazzi. Il primo intervento ha riguardato l'area davanti alla scuola elementare, che è stata pedonalizzata, rendendo così più sicura e piacevole l'entrata e l'uscita degli alunni, e attrezzata con tavoli da ping-pong e da pic-nic, panchine in legno, rastrelliere per biciclette e alberi in vaso. La scorsa settimana l'area è stata colorata da ragazzi, residenti e volontari con decorazioni nate su ispirazione di un progetto visivo di Marco Ortensi in collaborazione con Amat.

In via Sacco è stato allargato il marciapiede dal lato della scuola lungo tutto l'edificio. L'incrocio tra via Sacco e via Seprio è stato messo in sicurezza, è stata accorciata la lunghezza degli attraversamenti pedonali per renderli più facili ed è stato ampliato lo spazio pedonale a disposizione dei genitori in corrispondenza dell'ingresso della scuola. L'intervento non ha ridotto i posti auto; al contrario, la sosta è stata riordinata per proteggere le alberature e dissuadere la sosta irregolare delle auto.