Milano: piazza Sicilia riqualificata, ora è pedonale area davanti a scuola (2)

(Adnkronos) - Piazza Sicilia "aperta" connette così la scuola, la vicina biblioteca comunale, e il parco prima diviso dalla rotonda grazie anche agli attraversamenti pedonali agevolati. Con il supporto e l'aiuto delle associazioni, dei cittadini e della vicina biblioteca i nuovi spazi presidiati e animati. Il progetto di piazza Sicilia nasce da una richiesta di cittadini e associazioni nell'ambito dell'avviso pubblico "Piazze aperte in ogni quartiere" promosso dall'Amministrazione comunale con l'obiettivo di coinvolgere il territorio nella rigenerazione e nella cura dello spazio pubblico.

L'intervento è stato realizzato in collaborazione con l'associazione dei Genitori di Novaro Ferrucci, l'Associazione dei Genitori Monteverdi, l'Associazione Sportiva spazio Desequilibrio, l'Associazione Teatro Quattro, l'Associazione Walter Vinci onlus, Residenti in zona, Veolia, Muba, Music Think Tank, Metiss'Art, Pattinaggio Artistico Maga, Family Dance, Crédit Agricole, e Istituto Comprensivo Umberto Eco. Nell'intervento rientra anche il progetto CambiaCi con Veolia e Muba che porterà nella piazza un elemento tecnologico in grado di ridurre l'impatto ambientale scelto dai bambini.