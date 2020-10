Coronavirus: Rizzoli (Lombardia), 'eravamo contrari a chiusure ristoranti'

26 ottobre 2020 a

Milano, 26 ott. (Adnkronos) - "Eravamo contrari alla chiusura dei ristoranti. I ristoratori in questi mesi hanno investito in sistemi di sicurezza. Il Governo non ci ha ascoltati, è una decisione nazionale che rispettiamo, però il mondo della ristorazione è in grande affanno. Il premier ha promesso degli incentivi immediati, speriamo arrivino e che queste restrizioni si esauriscano in breve tempo". Lo ha detto Sky TG24 l'assessore all'Istruzione della Regione Lombardia Melania Rizzoli. "Io sono anche assessore al Lavoro: abbiamo il terrore di una sospensione delle attività produttive, con gravi danni economici per la loro tenuta”.