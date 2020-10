Coronavirus: Mattarella, 'lavorare sempre per migliorare servizio sanitario'

26 ottobre 2020 a

a

a

Roma, 26 ott. (Adnkronos) - "Mentre si combatte il virus con rigore ed unità, occorre essere capaci di procedere e di progredire, di compiere anche le scelte per un servizio sanitario sempre migliore, ancor più vicino alle esigenze dei malati, ancora più attento alla prevenzione, ancora più accessibile e capace di cura anche per chi è affetto da forme di cronicità e non può completamente debellare la propria malattia". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della celebrazione al Quirinale de 'I Giorni della Ricerca'.

"Il ministro Speranza -ha ricordato il Capo dello Stato- ha parlato di un grande impegno riformatore che riesca ad avvicinare la medicina al territorio e a predisporre l'assistenza in prossimità dei luoghi di vita, di chi ha bisogno e delle loro famiglie. Non posso che augurarmi che questa progettualità coinvolga tutte le forze, le professionalità sul campo e ovviamente tutti i livelli istituzionali, in un impegno concorde".