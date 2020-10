Coronavirus: Conte, confido in didattica a distanza al 75% solo per poche settimane

26 ottobre 2020 a

Roma, 26 ott. (Adnkronos) - Didattica a distanza al 75% per le scuole superiori, come previsto dall'ultimo Dpcm, "è stata, credetemi, una decisione non facile, voi stessi siete testimoni degli sforzi fatti. Abbiamo lavorato tanto per la didattica in presenza, ora dobbiamo integrare anche la Dad perché diventa necessario, perché la curva del contagio è davvero molto preoccupante. Noi confidiamo di farlo solo per poche settimane, per un periodo davvero breve, il tempo necessario a riportare la curva dei contagi sotto controllo". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervenendo alla cerimonia in onore di Willy Monteiro Duarte, il giovane di 21 anni ucciso a Colleferro durante un pestaggio nel tentativo di difendere un amico.