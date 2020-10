Como: prende reddito di cittadinanza ma marito lavora in Svizzera, denunciata

26 ottobre 2020 a

Milano, 26 ott. (Adnkronos) - Aveva omesso un piccolo dettaglio: il lavoro del marito, in Svizzera. Con questo escamotaggio, ha percepito per quasi due anni il reddito di cittadinanza. La donna, residente a Carlazzo, in provincia di Como, è stata scoperta dalla guardia di finanza di Menaggio e denunciata alla Procura di Como. Il marito 'frontaliere', tra l'altro, possedeva un'auto di grossa cilindrata e questo, insieme al suo reddito estero, è stato uno dei dettagli che non sono sfuggiti ai militari.

La gdf ha ricostruito la reale situazione economica della coppia di Carlazzo con la collaborazione del Centro di cooperazione di Polizia e Doganale di Chiasso, attraverso l'acquisizione del permesso di lavoro rilasciato dallo Stato elvetico.

Avendo indebitamente percepito sussidi a danno dello Stato, la donna è stata segnalata all'Inps per il blocco dell'erogazione e il recupero di quanto già incassato (diverse migliaia di euro). Potrebbe arrivare a sei anni di carcere.